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Глава КБР Казбек Коков провел личный прием граждан

Глава КБР Казбек Коков провел личный прием граждан

17.12.2022 | 16:41
Глава КБР Казбек Коков провел традиционный личный прием граждан. По всем обращениям руководитель республики дал соответствующие поручения. Помощь будет оказана семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, требующую неотлагательного решения. За административной и бытовой поддержкой также обратились семьи мобилизованных из Кабардино-Балкарии бойцов, принимающих участие в СВО. По поручению Главы Кабардино-Балкарии с ними на постоянной связи находятся главы администраций муниципалитетов, продолжается организация необходимой поддержки через волонтерский центр «Мы вместе».
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