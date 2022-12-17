Глава КБР Казбек Коков провел личный прием граждан

Глава КБР Казбек Коков провел традиционный личный прием граждан. По всем обращениям руководитель республики дал соответствующие поручения. Помощь будет оказана семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, требующую неотлагательного решения. За административной и бытовой поддержкой также обратились семьи мобилизованных из Кабардино-Балкарии бойцов, принимающих участие в СВО. По поручению Главы Кабардино-Балкарии с ними на постоянной связи находятся главы администраций муниципалитетов, продолжается организация необходимой поддержки через волонтерский центр «Мы вместе».