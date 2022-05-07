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Глава КБР Казбек Коков провел личный прием граждан

Глава КБР Казбек Коков провел личный прием граждан

07.05.2022 | 16:36
Сегодня в ходе традиционного приема граждан к Главе КБР Казбеку Кокову за поддержкой обратились жители районов республики, попавшие в трудную жизненную ситуацию, в связи с необходимостью оказания комплексной высокотехнологичной медицинской помощи детям с тяжелыми хроническими заболеваниями. Соответствующие поручения руководитель республики дал Министерству здравоохранения и Минсоцзащиты КБР. С просьбой о содействии в решении проблемы горячего водоснабжения обратились жильцы многоквартирного дома в районе Искож в Нальчике. По поручению Главы республики администрация городского округа в кратчайшие сроки проработает и решит этот вопрос. Качество и сроки исполнения Казбек Коков взял на личный контроль. Также жители попросили рассмотреть возможность обустройства во дворе дома спортивной площадки. «Обязательно с этим поможем», - заверил Глава. Жители улицы Пархоменко в районе Нальчикского ипподрома обратились по поводу обустройства пешеходного тротуара и ремонта самой улицы. Казбек Коков поручил проработать проект ремонта и включить его план дорожных работ. С жителями селения Терекское Терского муниципального района Глава региона обсудил возможность ремонта социальных учреждений села, в том числе Дома культуры и амбулатории. Муниципалитет проработает вопрос оформления и подачи заявок на включение объектов в соответствующие программы.
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