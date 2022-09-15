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Глава КБР Казбек Коков провел координационное заседание по обеспечению правопорядка

Глава КБР Казбек Коков провел координационное заседание по обеспечению правопорядка

15.09.2022 | 18:35
Глава КБР Казбек Коков провел совместное заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Кабардино-Балкарской Республике и Совета по экономической и общественной безопасности Кабардино-Балкарской Республики. В заседании приняли участие Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова, Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, Руководитель Администрации Главы КБР Мухамед Кодзоков, главный федеральный инспектор аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО Тимур Макоев, руководители министерств и муниципальных администраций, правоохранительных и надзорных органов, силовых структур. Обсуждены вопросы реализации Стратегии национальной безопасности Российской Федерации в части профилактики и предупреждения проявлений экстремизма, национализма, этносепаратизма, а также противодействия подобным явлениям. Информацию о проводимой в данном направлении работе представили министр по делам национальностей и общественным проектам КБР Анзор Курашинов, глава администрации Черекского муниципального района Алан Кульбаев, заместитель главы администрации Баксанского муниципального района Фатима Оганезова. Казбек Коков поручил руководителям держать данные вопросы повестки на постоянном личном контроле. В Кабардино-Балкарской Республике продолжается совместная работа правоохранительных органов со средствами массовой информации по противодействию преступности в сфере информационных технологий, выявлению фактов мошенничества с использованием мобильной связи и интернет-ресурсов. О проделанной работе в своем докладе сообщил министр внутренних дел КБР Василий Павлов. Глава республики подчеркнул, что многое зависит от информированности людей, поручил усилить информационную составляющую и разъяснительную работу в вопросах противодействия подобного рода преступлениям. Также в ходе заседания рассмотрены вопросы реализации национальных проектов по поддержке предпринимателей, дальнейшей цифровизации системы государственных услуг, расширения функций единого федерального номера «122», созданного для консультаций в период пандемии. Планируется переформатирование «горячей линии» в единую службу оперативной помощи гражданам по самым разным жизненно важным вопросам. С соответствующей информацией выступили министр экономического развития КБР Борис Рахаев и министр цифрового развития КБР Ислам Ашхотов.
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