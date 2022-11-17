Глава КБР Казбек Коков провел заседание по вопросам безопасности и обеспечению правопорядка

Глава КБР Казбек Коков провел совместное заседание постоянно действующего Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Кабардино-Балкарской Республике и Совета по экономической и общественной безопасности КБР, сообщает пресс-служба руководителя региона. Начиная работу совещательного органа, Казбек Коков сказал: «Противодействие коррупции продолжает оставаться актуальной и приоритетной задачей органов власти и органов правопорядка. В разной мере она присуща каждому обществу, не стоит объяснять, какое негативное влияние оказывает коррупция на все сферы деятельности. В зависимости от ситуации факты коррупции порой используются для манипуляции общественным мнением, а также нагнетания и формирования протестных настроений в обществе. Каждое проявление коррупции и возбужденное уголовное дело в отношении представителя органа власти является нашими с вами недоработками и упущениями, касающимися профилактики данного направления. В этой связи необходимо совершенствовать нашу работу по противодействию коррупции, сделать более открытой и прозрачной деятельность государственных органов власти, максимально устранять все административные барьеры». В заседании приняли участие Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова, Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, главный федеральный инспектор аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО Тимур Макоев, руководители правоохранительных и надзорных органов, силовых структур, министерств, главы администраций муниципальных образований. С докладами по теме антикоррупционной деятельности выступили первый заместитель прокурора КБР Андрей Сысоенков, министр труда и социальной защиты КБР Алим Асанов, глава администрации Чегемского муниципального района Юра Борсов, министр внутренних дел по КБР Василий Павлов, министр науки и просвещения КБР Анзор Езаов, министр строительства и ЖКХ КБР Алим Бербеков. Руководители правоохранительных органов проинформировали Главу республики о ходе проверочных мероприятий и мерах, направленных на противодействие нарушениям антикоррупционного законодательства. Руководители государственных органов исполнительной власти представили результаты работы в данном направлении. Казбек Коков акцентировал внимание на важности контроля за расходованием бюджетных средств при реализации национальных проектов и федеральных программ. «Имеются все полномочия для контроля и недопущения хищения бюджетных средств на всех этапах реализации мероприятий», - подчеркнул Глава республики. По итогам заседания обозначены направления по дальнейшему межведомственному взаимодействию в целях выявления и пресечения случаев нарушения антикоррупционного законодательства.