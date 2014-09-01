Глава КБР Казбек Коков провел «инвестиционный час»





Наиболее привлекательной для инвестиций остается туристическая сфера. Об этом сегодня Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков заявил на совещании по вопросам повышения инвестиционной привлекательности региона. Республика вошла в число 40 субъектов России, где, по сравнению с прошлым годом, существенно вырос интегральный показатель инвестиционного климата. Положительная динамика отмечена в таких направлениях как «Институты для бизнеса», «Поддержка малого предпринимательства», «Инфраструктура и ресурсы». Говоря о развитии туристической отрасли, Казбек Коков подчеркнул: к вопросам формирования инвестиционного климата надо подходить комплексно, учитывать и развивать потенциал по всем инфраструктурным направлениям, имея четкий мастер-план по каждой рекреационной зоне. В целом по республике в прошлом году объем инвестиций в основной капитал составил около 50 миллиардов рублей. Темпы роста – около 107 процентов. В рамках госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» завершена реализация 10 инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, промышленности и туризме, создано 300 новых рабочих мест. Казбек Коков поручил правительству проанализировать все критерии, которые влияют на инвестиционную привлекательность республики. В их числе повышение эффективности процедур при регистрации прав, получении разрешений или лицензировании, подключении электроэнергии. Здесь же – качественное территориальное планирование и доступность кредитных ресурсов. «Экономику республики надо развивать совершенно другими темпами, мы очень хорошо все осознаем, что без инвестиций в данном направлении развития как такового не будет. Но мы говорим о совершенно других темпах, более высоких темпах, чем в целом по РФ. Понимаю, что это сложно, но вместе с тем, не ставя амбициозные задачи, мы не достигнем того уровня, скажем, среднероссийского, который мы должны дойти, добиться до этого уровня, чтобы жители КБР сегодня ощущали, что живут в субъекте с развитой экономикой»-подчеркнул Глава.