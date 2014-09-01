Глава КБР Казбек Коков провел «инвестиционный час»





Вопросы привлечения инвестиций в туристическую отрасль республики сегодня обсудили в Доме Правительства КБР. Казбек Коков провел «инвестиционной час», в котором приняли участие представители гостиничного бизнеса. Тема капиталовложений в данный сектор актуальна, так как турпоток в регион растет, и уже сейчас наблюдается дефицит мест для размещения отдыхающих, отметил Глава. По информации Минкурортов, в первом полугодии республика приняла 520 тысяч туристов. Выросла посещаемость не только горных рекреационных зон, но и санаторно-курортного комплекса Нальчика. Казбек Коков поручил Правительству организовать эффективное взаимодействие с инвесторами по решению озвученных вопросов. Аналогичную работу рекомендовано провести на муниципальном уровне.