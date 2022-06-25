Глава КБР Казбек Коков провел еженедельный прием граждан

Казбек Коков провел еженедельный прием граждан, сообщает пресс-служба Главы и Правительства КБР. В ходе приема Глава республики рассмотрел обращение семьи с ребенком, имеющим серьезные хронические ограничения по здоровью. Семье требуется помощь в приобретении современного реабилитационного оборудования для поддержания здоровья в домашних условиях, а также содействие в организации высокотехнологичной медицинской помощи в федеральном центре. Казбек Коков дал соответствующие поручения министерствам социального блока. Также вся необходимая помощь будет оказана семье военнослужащего из Кабардино-Балкарской Республики, который сейчас исполняет свой служебный долг в зоне проведения специальной военной операции. По программе догазификации к домовладению семьи уже проведен газ. По вопросу, связанному с водоснабжением, обратились жители одной из улиц селения Урвань. В данном населенном пункте по национальному проекту «Чистая вода» построена новая водозаборная скважина. Казбек Коков поручил ускорить процедуру оформления объекта и его ввода в эксплуатацию. Исполнение данных поручений руководитель республики контролирует лично.