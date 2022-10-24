Глава КБР Казбек Коков провел еженедельное совещание штаба по вопросам капитального строительства

На встрече обсудили ход работ по возведению социально значимых объектов, которые планируют сдать в эксплуатацию в конце текущего года.
Это школы в Нарткале, Кубе и в Прохладном, детский сад в станице Солдатской. К концу года должны завершить реконструкцию поликлиники в Дыгулыбгее и строительство в этом же селе канализационного коллектора.
В Заюково предстоит завершить капитальный ремонт пожарного депо, а в Ново-Хамидие закончить возведение аналогичного здания. Обсудили дорожное строительство на участках в Чегемском и Терском районах, которые также находятся на завершающем этапе.
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