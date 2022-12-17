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Глава КБР Казбек Коков проинспектировал объекты туристической инфраструктуры в Эльбрусском районе

Глава КБР Казбек Коков проинспектировал объекты туристической инфраструктуры в Эльбрусском районе

17.12.2022 | 16:39
Глава КБР Казбек Коков проинспектировал ряд объектов туристической инфраструктуры в Эльбрусском районе, сообщает пресс-служба Главы и Правительства КБР. «В этом году горнолыжный сезон из-за обилия снега стартовал в регионе на месяц раньше. Период активного катания на склонах Эльбруса может продлиться до июня. Ожидаем, что туристический поток в Приэльбрусье достигнет миллиона человек. Совместно с Кавказ.РФ продолжаем работу по созданию здесь современного всесезонного курорта с развитой инфраструктурой и высоким уровнем качества туристических продуктов», - рассказал руководитель региона в своем телеграм-канале о рабочей поездке. Туристическая инфраструктура на Эльбрусе пополнится 8 новыми трассами и 2 канатными дорогами. Их запуск планируется в 2023 году. Сейчас на Эльбрусе работают три канатные дороги и шесть горнолыжных трасс. «Этого уже явно не хватает – гостей стало больше», - отметил Казбек Коков. Глава осмотрел автомобильную трехуровневую парковку на 800 мест, строительство которой находится в завершающей стадии. От стоянки до Поляны Азау будут бесплатно курсировать туристические шаттлы, на которых есть места для багажа и лыжного снаряжения. На стоянке будет располагаться медпункт и точка общепита. «Отсюда туристический поток будет расходиться дальше по курорту. Создание такой автостоянки даст возможность разгрузить транспортный поток в пиковый период», - пояснил руководитель региона. Одновременно на поляне Азау продолжается строительство канализационного коллектора. Инженерная коммуникация протянется до н.п. Эльбрус, включая систему водоотведения в поселке. Работы планируется завершить в 2023 году. В Эльбрусе также идет строительство новой участковой больницы. Завершена кладка стен, корпус здания будет усилен сейсмическими поясами, идут кровельные работы. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец следующего года.  
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