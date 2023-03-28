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Глава КБР Казбек Коков проинспектировал ход работ по дороге Чегем-2 – Булунгу

Глава КБР Казбек Коков проинспектировал ход работ по дороге Чегем-2 – Булунгу

28.03.2023 | 14:20
В 2022 году 12,5 км этой трассы уже привели в норматив, а на протяжении 9 км сделали современное освещение. Кроме того, капитально отремонтировали по этой дороге 5 мостов протяженностью 134 метра. Преобразования по Чегемской дороге планируем завершить в 2026 году. Сейчас идет реконструкция участка от Хушто-Сырта до Чегемских водопадов протяженностью около 2 км. Это самый узкий и сложный отрезок дороги. Специалисты проводят берегоукрепительные мероприятия и строят защитные сооружения, используя современные технологии и материалы. Работы ведутся непосредственно в русле реки, которая в это время года маловодная. Дорога станет шире и будет лучше защищена от размывов. На Чегемских водопадах Глава КБР поговорили с местными жителями, о том, как лучше благоустроить территорию, чтобы она стала комфортнее и безопаснее как для них, так и для гостей нашей республики. Далее Казбек Коков осмотрел дорогу в направлении Эльтюбю и Булунгу, это 25 км. Работы здесь уже начались.   https://t.me/vestikbr
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