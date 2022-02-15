Глава КБР Казбек Коков проинспектировал четыре крупных объекта дорожного строительства в Нальчике, которые являются важными транспортными артериями города. Масштабные комплексные работы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» развернуты на проспектах имени В.Ленина, А.Шогенцукова, К.Кулиева и улице Кабардинской. В рабочей поездке Главы республики приняли участие министр транспорта и дорожного хозяйства КБР Аслан Дышеков, министр цифрового развития Ислам Ашхотов, глава администрации г.о. Нальчик Таймураз Ахохов, а также руководители подрядных организаций.«По республике мы ведем очень большой объем дорожных работ и, конечно, городу Нальчику - как столице, уделяем особое внимание. В рамках подготовки к 100-летию образования республики идет реконструкция основных магистральных улиц. Все работы ведутся по самым современным технологиям. Новое освещение, которое сегодня устанавливается в Нальчике, это энергоэффективное освещение, это экономия электричества, ну, а самое главное, это хороший уровень освещенности наших дорог. Если брать в денежном выражении, только по Нальчику затраты на приведение дорожной сети в нормативное состояние составят более миллиарда рублей», — рассказал Казбек Коков в ходе осмотра объектов.Ремонт улицы Кабардинской был начат в прошлом году. Сейчас дорожники расширяют участок улицы Кабардинской от пересечения с улицей Идарова до выезда из города. Это одна из наиболее загруженных магистралей, по которой помимо пассажирского передвигается и немалый поток грузового транспорта. Здесь появится современное освещение и пешеходные переходы с противоскользящим покрытием. Параллельно идут работы по переустройству линий электроснабжения и уличного освещения. На проспекте от улицы Ногмова в сторону улицы Осетинской начались работы по обустройству ливневой канализации.На проспекте Шогенцукова будет произведена замена водопроводных и канализационных сетей и проложена ливневая канализация. План работ включает благоустройство тротуаров и модернизацию освещения. На проспекте Кулиева также заменят дорожное покрытие, обустроят парковки и остановочные павильоны. Планируется устройство современного освещения и обновление светофорных объектов, в том числе рядом с гимназией №14. Предусмотрены работы по расширению проезжей части по улице Шортанова при подъезде к проспекту Кулиева с установкой светофорного объекта. На проспекте Ленина обновят дорожное покрытие, тротуарную плитку, заменят светофорные объекты на современные. Возле Дома печати будет установлен светофор с кнопкой вызова. Линии электрических сетей и связи на проспектах Ленина и Кулиева будут перенесены под землю — проект реализуется в рамках программы «Чистое небо». На ремонтируемых улицах высадят более 3000 новых растений. В беседе со строителями Казбек Коков сказал: «Вы являетесь участниками исторических событий, и я не преувеличиваю. Если взять проспект Кулиева, то ведь за 40 лет здесь мало что здесь изменилось, никогда не велось капитальной реконструкции. Если наши старшие в свое время подарили нам эти красивые проспекты, сегодня вы снова строите на века — жителям города Нальчика и его гостям на поколения вперед. Все это направлено на повышение качества жизни горожан, наших жителей». Глава республики напомнил, что будут приведены в порядок и все въездные группы в город. «Конечно, все это сейчас приносит неудобства жителям и гостям Нальчика. Но прошу всех отнестись с пониманием. Все будет отремонтировано, станет красиво, удобно, комфортно и принесет радость каждому жителю», - сказал Казбек Коков в завершение.