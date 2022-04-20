Глава КБР Казбек Коков принял участие в заседании рабочей группы Госсовета России

Глава КБР Казбек Коков в Москве принял участие в селекторном заседании рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по экономическим вопросам и противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, которое провели руководитель группы Сергей Собянин и первый заместитель Председателя Правительства России Андрей Белоусов.

В заседании рабочей группы участвовали руководители федеральных органов исполнительной власти и высшие должностные лица субъектов Российской Федерации. Обсуждены текущие результаты мониторинга социально-экономической ситуации в условиях санкционного давления в регионах и стране в целом.

Большое внимание уделено вопросам поддержки промышленности. Речь, в частности, шла о субсидировании процентных ставок для системообразующих промышленных предприятий и организаций жилищного-строительного комплекса. В федеральный перечень системообразующих промышленных предприятий от Кабардино-Балкарии включен завод «Терекалмаз».

В свете опубликованного сегодня распоряжения Правительства России о докапитализации региональных фондов развития промышленности обсуждались возможности льготного кредитования предприятий, не вошедших в перечень системообразующих. Регионы смогут докапитализировать свои фонды развития промышленности за счёт федеральных средств, выделенных из резервного фонда Правительства. Это позволит обеспечить доступ предприятий к недорогим кредитам на пополнение оборотных средств, поможет им сохранить персонал и объёмы производства продукции.

Кредитно-финансовыми организациями республики ведется работа по предоставлению предпринимателям всего спектра услуг по кредитованию в рамках программ стимулирования кредитования «Антикризисная», «Инвестиционная», «Оборотная», Программы 1764 Минэкономразвития РФ, а также «Программа оборотного кредитования» и «Программа инвестиционного кредитования» Министерства сельского хозяйства РФ

На заседании также обсудили дополнительные предложения регионов по поддержке малого и среднего предпринимательства. Гарантийным фондом КБР с начала года предоставлено субъектам малого и среднего предпринимательства 6 поручительств на общую сумму 57,8 миллиона рублей, сумма кредитных договоров, заключенных под поручительство фонда, составила более 150 миллионов рублей. Фондом микрокредитования КБР выдано 39 займов на общую сумму порядка 21 миллиона рублей. Помимо этого, 24 заемщикам предоставлена возможность приостановить исполнение своих кредитных обязательств на срок до шести месяцев.