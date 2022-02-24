Глава КБР Казбек Коков принял участие в заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина.На заседании обсуждался ход реализации национального проекта «Жилье и городская среда», в том числе программы по переселению граждан из аварийного жилья. По информации Марата Хуснуллина, текущая программа расселения аварийного жилья идет с опережением. В сентябре 2021 года президент России Владимир Путин поставил задачу ускорить расселение россиян из аварийного жилья. Марат Хуснуллин отметил, что Правительством подготовлен ряд законодательных инициатив и системных подходов для более эффективного решения поставленной задачи. В Кабардино-Балкарии в 2022 году планируется ввод жилья общей площадью 512 тысяч квадратных метров. Для стимулирования жилищного строительства, в том числе индивидуального, в республике продолжат реализацию инфраструктурных государственных программ по строительству в 2022-2024 годах водопроводных сетей в районах жилой застройки Нальчика, дорог, благоустройству территорий и догазификации. Комментируя итоги заседания, Казбек Коков отметил, что программа расселения из аварийного жилья на 2019-2023 годы, признанного таковым до 1 января 2017 года, будет завершена в первом квартале с опережением. «На старте этой программы планировали поэтапное, на протяжении четырех лет, расселение 1034 граждан из 62 аварийных многоквартирных домов общей площадью свыше 17 тысяч квадратных метров. Но уже сейчас обеспечили жильем 547 человек, осталось расселить 487 человек из аварийного жилья общей площадью 7,6 тысячи квадратных метров. Все многоквартирные дома в рамках этой программы ввели в эксплуатацию, завершаем оформление жилых помещений в собственность граждан», - сказано с комментарии руководителя республики. «Одновременно ведем работу с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства по формированию новой программы сокращения жилья, признанного аварийным с 1 января 2017 года по 30 декабря 2020 года. Планируем расселение 19 многоквартирных домов общей площадью более 15 тысяч квадратных метров, в которых проживают 1861 человек. Прорабатываем возможность реализации и этой программы в досрочном порядке», - заявил Казбек Коков.