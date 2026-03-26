Глава КБР Казбек Коков принял участие в заседании по вопросам безопасности в СКФО

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков принял участие в заседании постоянно действующего координационного совещания по вопросам безопасности, противодействия коррупции и обеспечения правопорядка в СКФО. Провел заседание полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Яковлевич Чайка.
Обсуждены вопросы профилактики подростковой преступности в СКФО, противодействия попыткам вовлечения несовершеннолетних и молодежи в экстремистскую и террористическую деятельность внешними деструктивными силами.
Юрий Чайка подчеркнул их особую актуальность в условиях проведения СВО, указал на необходимость постоянного мониторинга и всестороннего анализа ситуации, а также важность совершенствования межведомственного взаимодействия и координации совместной работы.
