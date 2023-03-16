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Глава КБР Казбек Коков принял участие в заседании Координационного Совета

Глава КБР Казбек Коков принял участие в заседании Координационного Совета

16.03.2023 | 13:11
Принял участие в заседании Координационного Совета муниципальных образований регионов Юга России, который сегодня также проходит в Нальчике. Для участия в межрегиональном мероприятии в Кабардино-Балкарию прибыли делегации советов муниципальных образований Адыгеи, Северной Осетии - Алании, Крыма, Ингушетии, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Чеченской Республики, Краснодарского и Ставропольского краев, Астраханской, Волгоградской, Ростовской областей и города-героя Севастополя. Поприветствовал председателя Координационного Совета Олега Владимировича Наумкина и всех наших гостей, поблагодарил их за визит в Кабардино-Балкарию. Это важное для муниципалитетов мероприятие. Участники заседания Координационного Совета высказались в поддержку решения нашего Президента Владимира Владимировича Путина о проведении специальной военной операции. Речь, конечно, шла и об организации помощи нашим военнослужащим, участвующим в СВО, и их семьям. Далее состоялся обмен мнениями по вопросам деятельности региональных советов муниципальных образований.   https://t.me/vestikbr
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