Глава КБР Казбек Коков принял участие в заседании коллегии Минстроя России

Глава КБР Казбек Коков по видеосвязи принял участие в совместном заседании коллегии Министерства строительства и ЖКХ России и комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению «Инфраструктура для жизни». Вице-премьер Правительства России Марат Хуснуллин отметил приоритеты для достижения национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни». Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин представил результаты работы и отраслевые задачи.
О перспективах в области строительства до 2030 года проинформировал Рустам Минниханов, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению «Инфраструктура для жизни». Руководители ряда регионов поделились опытом использования цифровых технологий и сокращения инвестиционно-строительного цикла.
По Кабардино-Балкарии в рамках регионального проекта «Жилье» за прошлый год организациями всех форм собственности и населением введено 642,5 тысячи квадратных метров жилья, что на 5,2% выше, чем годом ранее, и составляет 110,9% от плана. По региональному проекту модернизации коммунальной инфраструктуры в 2025 году начаты строительство, реконструкция и капитальный ремонт 22 объектов водоснабжения и водоотведения, 15 из них сданы. Отмечено, что республика входит в число субъектов с высокой динамикой реализации проекта.
Благодаря региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» за прошлый год благоустроены больше 40 общественных территорий. На текущий год стоит задача обеспечить ввод 579 тысяч квадратных метров жилья. Начнется строительство детских садов и школы в Нальчике. Запланировано 12 объектов водоснабжения и водоотведения в Нальчике, Баксане, Прохладном, селах Хабазе, Чегеме Втором, Прималкинском, Инаркое, Акбаше, Морзохе, Бедыке. Благоустройство 35 общественных территорий и реализация трёх проектов-победителей десятого Всероссийского конкурса - это «Экстрим парк» в Нальчике, «Город не отпускает» в Чегеме, первый этап парка Заря в Майском.
