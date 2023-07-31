Глава КБР Казбек Коков принял участие в заседании федерального штаба по газификации

Заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак провел заседание федерального штаба по газификации. Глава КБР Казбек Коков принял участие в мероприятии в формате ВКС. В ходе заседания были рассмотрены вопросы об исполнении программы догазификации за 6 месяцев 2023 года и планы до конца года, внедрение социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения регионов, итоги опроса граждан, в том числе в части заключения договоров на оказание комплексной услуги на портале Госуслуг. Мероприятия по догазификации населенных пунктов и оказанию мер поддержки отдельным категориям граждан выполняются в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации. На постоянной основе ведется работа по актуализации адресного плана-графика. Кабардино-Балкария в рейтинге регионов по показателям социальной газификации занимает 8 место по стране. За первое полугодие 2023 года по программе догазификации принято 654 заявки, заключено 610 договоров. Без привлечения средств граждан до границ земельного участка газ подведен к 466 домовладениям, 324 из них подключены к сетям газораспределения. С начала реализации мероприятий всего принято 2239 заявок, заключено 2186 договоров, газовые сети доведены до границ 2014 участков, 979 домовладений подключены к газопроводу. До конца года планируется доведение газопровода до границ 225 земельных участков заявителей. В части адресной помощи отдельным категориям граждан, в том числе по различным причинам оказавшимся в трудной жизненной ситуации, осуществляется газификация и внутри домохозяйств. С муниципалитетами проведена работа по конкретным заявителям из данной категории граждан, и сейчас на федеральном уровне прорабатывается возможность финансирования адресной газификации по 82 заявкам.