Глава КБР Казбек Коков принял участие в юбилее бригады войсковой части 31681 в Прохладном

Глава КБР Казбек Коков принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 10-й годовщине образования отдельной бригады специального назначения войсковой части 31681, которая дислоцируется в Прохладном, сообщает пресс-служба Главы и Правительства КБР. Казбек Коков и командир части полковник Сергей Подгурский поздравили личный состав, вручили высокие государственные награды военнослужащим, указ о награждении которых подписал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Бойцы с честью, проявляя доблесть, личное мужество и героизм, исполнили свой воинский долг в зоне проведения специальной военной операции. «Для жителей Кабардино-Балкарии, для меня лично предметом особой гордости является то, что такое подразделение дислоцируется на территории нашей республики. В бригаде служат наши земляки, ребята со всей России. Сегодня они с честью выполняют важнейшую миссию – защищают безопасность и будущее нашей страны, жизни мирного населения Донбасса. Искренние слова благодарности всем нашим бойцам – за ежедневный подвиг и беззаветное служение Отчизне», - сказал Глава КБР Казбек Коков в своем обращении к личному составу. «Наша бригада за это десятилетие выросла, окрепла, встала на ноги и доказывает свою состоятельность при проведении различных мероприятий: боевой подготовке, специальной военной операции. С честью и достоинством выполняют там боевые задачи наши друзья, товарищи», - обратился к военнослужащим полковник Сергей Подгурский. Собравшиеся минутой молчания почтили память военнослужащих, отдавших свои жизни, защищая Отечество. Казбек Коков обсудил с командиром части вопросы оказания поддержки военнослужащим, которые в настоящее время находятся в служебной командировке. Как и ранее, согласно потребностям, на предстоящей неделе для бойцов на передовую будут направлены, в том числе, предметы первой необходимости и медикаменты.