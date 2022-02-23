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Глава КБР Казбек Коков принял участие в возложении цветов к мемориалу «Вечный огонь славы»

Глава КБР Казбек Коков принял участие в возложении цветов к мемориалу «Вечный огонь славы»

23.02.2022 | 13:03

В День защитника Отечества Глава КБР Казбек Коков принял участие в возложении цветов к мемориалу «Вечный огонь славы».

Почтить память воинов, отдавших жизни в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., пришли ветераны войны, военнослужащие, представители правоохранительных органов, общественность республики. В памятном мероприятии приняли участие Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова, Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, Руководитель Администрации Главы КБР Мухамед Кодзоков, главный федеральный инспектор по КБР аппарата Полномочного представителя Президента РФ в СКФО Тимур Макоев, депутаты парламента, члены правительства.

Памятные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, проходят сегодня во всех городах и районах Кабардино-Балкарии.

Казбек Коков на своей странице в социальной сети отметил: «День защитника Отечества — это в первую очередь праздник всех тех, кто защищает свою страну от насилия, войны, террора, экстремизма. Им — глубокая благодарность. Символично, что история праздника началась ровно 100 лет назад».

«В свете последних событий этот день приобрел еще большую значимость для всех нас — жителей Кабардино-Балкарской Республики, граждан Российской Федерации. Наш Президент, Владимир Владимирович Путин, подписал Указ о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Это историческое решение для России и для миллионов жителей этих республик, которое дало им надежду на безопасность и мирное существование. Это верное, выверенное решение нашего национального лидера. Это значит, что мы живем в сильном государстве, способном защитить своих граждан от агрессии, защитить интересы России, остановить кровопролитие и стать гарантом мира для братских народов», - подчеркнул Глава Кабардино-Балкарской Республики в своем обращении.

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