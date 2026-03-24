Глава КБР Казбек Коков принял участие в совещании у вице-премьера Дмитрия Патрушева

Сегодня Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков также принял участие в совещании у вице-премьера Дмитрия Патрушева. Главная тема – развитие экспорта продукции агропромышленного сектора.
Участники обсудили выполнение поручений президента по увеличению экспорта продукции АПК. К 2030 году его планируют нарастить в полтора раза по сравнению с 2021-м. По итогам прошлого года объем российского экспорта превысил 41 миллиард долларов. Дмитрий Патрушев отметил: Россия остается лидером по экспорту пшеницы, рыбы и подсолнечного масла, поставляя продукцию более чем в 160 стран.
