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Казбек Коков принял участие в совещании под председательством вице-премьера Дмитрия Григоренко

Казбек Коков принял участие в совещании под председательством вице-премьера Дмитрия Григоренко

29.04.2022 | 19:58
Глава КБР Казбек Коков принял участие в совещании под председательством вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Григоренко, посвященном вопросам снижения административной нагрузки на бизнес. Мораторий был введён 10 марта в отношении как плановых, так и внеплановых проверок за исключением отдельных видов проверок социально значимых объектов (школ и детских садов) по вопросам соблюдения санитарных и пожарных требований, а также опасных производственных объектов. Правительство усиливает контроль соблюдения ограничений на проведение проверок в текущем году, сообщил вице-премьер. По словам Дмитрия Григоренко, «мораторий был введен в целях снижения нагрузки на бизнес в современных условиях и минимизации рисков угрозы вреда жизни и здоровью граждан, а также безопасности страны». После введения моратория было отменено проведение более 218 тысяч проверок, из них плановых – более 158 тысяч и внеплановых – 60 тысяч. Правительством также создана система контроля выполнения моратория посредством цифровой системы, в которой отражены все надзорные мероприятия в стране в разрезе ведомств, регионов и видов проверок. С помощью системы Аппарат Правительства отслеживает деятельность надзорных органов в ежедневном режиме.В дополнение к этому создан электронный сервис подачи жалоб на нарушение моратория через портал госуслуг. Жалоба будет рассмотрена в течение одного рабочего дня. Дмитрий Григоренко акцентировал внимание участников совещания на необходимость неукоснительного соблюдения моратория: «Каждый случай нарушения будет рассматриваться в Аппарате Правительства с последующими выводами». «Снижение административной нагрузки на граждан и бизнес – это последовательная работа Правительства. На протяжении последних лет проводится реформа контрольно-надзорной деятельности, в результате которой почти на треть было сокращено количество обязательных требований и более чем в два раза количество проверок. Мораторий – это экстренная мера, вызванная сегодняшней ситуацией в экономике, но это не финальная точка. Правительство продолжает планомерную работу по созданию комфортной регуляторной среды в стране», – подчеркнул Дмитрий Григоренко.
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