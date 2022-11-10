Глава КБР Казбек Коков принял участие в совещании по вопросам поддержки создания IT-парков в регионах СКФО

Глава КБР Казбек Коков принял участие в совещании под председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки. Совещание прошло в режиме видеоконференции и было посвящено новым механизмам поддержки создания индустриальных парков и технопарков в регионах СКФО, сообщает пресс-служба Главы КБР. В ходе совещания информацию представили заместитель Министра экономического развития РФ Сергей Назаров, генеральный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев, руководители субъектов округа. Главы субъектов округа ранее обратились к полномочному представителю Президента с инициативой возобновить действие ранее отмененного механизма софинансирования затрат на создание индустриальных (промышленных) парков в регионах Северного Кавказа. Юрий Чайка направил в адрес Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина обращение с просьбой рассмотреть возможность участия субъектов Северо-Кавказского федерального округа в конкурсном отборе на получение субсидии на строительство индустриальных (промышленных) парков в рамках государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». «В рамках поручения Председателя Правительства РФ Минэкономразвития разработаны несколько механизмов создания индустриальных парков с использованием новых инструментов финансирования инвестиционных проектов акционерного общества «Кавказ.РФ», а также критерии отбора соответствующих проектов. Максимально расширена возможность участия субъектов округа в создании инфраструктуры для индустриальных парков», - подчеркнул полпред. Участники совещания внесли ряд предложений по донастройке разработанных механизмов. В завершение Юрий Чайка поблагодарил Правительство и Минэкономразвития Россия за оперативную проработку вопроса и призвал руководителей регионов активно использовать новые возможности во благо развития экономики территорий.