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Глава КБР Казбек Коков принял участие в совещании по ситуации на топливном рынке

Глава КБР Казбек Коков принял участие в совещании по ситуации на топливном рынке

29.06.2026 | 14:40
Сегодня в Москве Глава КБР Казбек Коков принял участие в совещании по ситуации на топливном рынке, которое прошло под руководством вице-премьера Правительства РФ Александра Валентиновича Новака. Присутствовали представители федеральных властей, руководители регионов, отраслевых компаний. Обсудили предложения по дополнительным мерам поддержания внутреннего рынка, поставкам нефтепродуктов в регионы. Внимание, в том числе, было сосредоточено на обеспеченности топливом аграриев, вступивших в период уборочной кампании. Отмечено, что на сегодняшний день в Кабардино-Балкарии осуществляется постоянный мониторинг по ситуации на заправочных станциях, основные сетевые компании имеют необходимые запасы топлива, также ведется работа по обеспечению бесперебойной логистики. Накануне наш Президент Владимир Владимирович Путин в ходе рабочей встречи с членами правительства и отраслевыми предприятиями поручил принять дополнительные системные меры по стабилизации рынка топлива, бесперебойному снабжению топливом граждан, МСП, предприятий и социально значимых организаций в субъектах. Александр Новак подчеркнул важность скоординированной работы с регионами и поставщиками топлива при балансировке рынка нефтепродуктов. Не менее важно следить за эффективным использованием топливных ресурсов, их распределением в ключевых отраслях. Для формирования объективной картины по каждому субъекту поручено продолжать мониторинг ценовой ситуации, наличия нефтепродуктов, состояния логистики, своевременно предоставлять актуальную информацию федеральным органам власти.   https://t.me/vestikbr
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