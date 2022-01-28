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Глава КБР Казбек Коков принял участие в совещании по развитию туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус»

Глава КБР Казбек Коков принял участие в совещании по развитию туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус»

28.01.2022 | 17:46
В 2022 году на курорте «Эльбрус» начинается активная фаза строительства инфраструктуры и благоустройства. Об этом сегодня говорили на совещании под руководством замминистра экономического развития России Сергея Назарова и при участии главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова. Для решения вопросов взаимодействия федеральных и региональных властей создана межведомственная рабочая группа. «Эльбрус находится на этапе большой модернизации. Под эти задачи государство выделяет почти 13 миллиардов рублей», - акцентировал, открывая встречу, Сергей Назаров. Казбек Коков отметил, что турпоток в республику в прошлом году превысил миллион человек, ведется инфраструктурное строительство, прорабатываются меры повышения безопасности туробъектов. «Потенциал у курорта есть, мы готовы к предстоящей работе», - подчеркнул глава республики. В ближайшие три года планируется строительство 24-х объектов горнолыжной и семи – обеспечивающей инфраструктуры. По 10 объектам уже получены положительные заключения госэкспертизы и ведется строительство. Это канатные дороги и трассы, которые появятся в конце уже этого года. Кроме того, в текущем году на склонах Эльбруса установят три быстровозводимых модульных домика для спасателей на высоте от двух с половиной километров до отметки 3850. Это станция Гара-Баши. Обсуждены также вопросы организации санитарной очистки Эльбруса и туристических объектов от мусора на системной основе, совершенствования лавинозащитной системы и систем связи со спасательными службами. В 2021 году, согласно поручениям Главы КБР, проведена работа по обеспечению курорта «Эльбрус» водоснабжением. Пробурены скважины, установлены резервуары, а также проложены водопроводные сети общей протяженностью более 11 километров. В первом квартале начнутся работы по реконструкции канализационного коллектора от поляны Азау до поселка Эльбрус. В завершение совещания Сергей Назаров поручил Кавказ.РФ проработать вопрос восстановления «Приюта одиннадцати» с размещением там подразделений МЧС России. К 2025 году на Эльбрусе планируется увеличить турпоток до более чем миллиона человек в год, привлечь частные инвестиции, построить еще несколько канатных дорог и вдвое увеличить длину трасс.
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