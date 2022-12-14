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Глава КБР Казбек Коков принял участие в совещании по развитию инвестиционного потенциала регионов

Глава КБР Казбек Коков принял участие в совещании по развитию инвестиционного потенциала регионов

14.12.2022 | 12:48
Глава КБР Казбек Коков в режиме ВКС принял участие в совещании под председательством Министра экономического развития РФ Максима Решетникова и Председателя государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова по развитию инвестиционного потенциала регионов. Состоялась презентация новых механизмов финансирования инвестиционных проектов через Фабрику проектного финансирования. Максим Решетников отметил, что Фабрика помогает инвесторам привлекать длинные кредиты до 20 лет на проекты стоимостью от 3 млрд. рублей. С внесением последних изменений, расширился лимит программы на участие ВЭБ.РФ. Теперь финансирование проектов с его баланса возможно до 500 млрд рублей. Корпорация выступает оператором «фабрики», координирующим её работу и осуществляющим отбор и экспертизу инвестиционных проектов по 25 направлениям. Средства на предоставление компаниям кредитов и займов в рамках «фабрики» возмещаются ВЭБ.РФ за счет федерального бюджета. Кроме того, стало возможным заявлять как один несколько проектов одного инвестора в рамках направления «Городская экономика», снижены требования и к доле собственных средств инвестора. Также для поддержки инвестиционного импорта действует механизм инвестиционной тарифной льготы, позволяющий беспошлинно ввозить оборудование под конкретные проекты в приоритетных отраслях экономики. «Представленный сегодня на совещании пакет новых инвестиционных инструментов адаптирован к нынешним экономическим условиям, учитывает возможные последствия санкций и представляет интерес в плане поддержки и развития инвестиционной активности, в первую очередь, - для регионов. В предстоящем году будем учитывать новые возможности «Фабрики проектного финансирования» в нашей инвестиционной деятельности», - прокомментировал Казбек Коков.
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