Глава КБР Казбек Коков принял участие в совещании Минтранса РФ по пассажирским перевозкам

Глава КБР Казбек Коков в режиме ВКС принял участие в совещании по обеспечению устойчивой логистики пассажиров и грузов, которое прошло под председательством Министра транспорта Российской Федерации Виталия Савельева. На совещании обсуждены, в том числе, риски в сфере пассажирских перевозок в части оснащения автомобильного парка пассажирских перевозок в условиях санкций.Глава республики отметил, что в Кабардино-Балкарии на данный момент все межмуниципальные маршруты обслуживаются в полном объеме, срывов нет. Аэропорт Нальчика продолжает работу, по маршруту Нальчик-Москва функционируют два рейса - на Шереметьево и Внуково. «Ситуацию держим на контроле. На данный момент сбоев в пассажирских перевозках не имеется», - сказал Казбек Коков.