Глава КБР Казбек Коков принял участие в патриотической акции "Мы стояли насмерть за Кавказ"

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков принял участие в межрегиональной патриотической акции «Мы стояли насмерть за Кавказ», посвященной 80-летию освобождения Приэльбрусья от немецко-фашистских захватчиков и установке Государственного флага СССР на вершине Эльбруса, сообщает пресс-служба Главы КБР. В феврале 1943 года 20 советских воинов-альпинистов под руководством Александра Гусева и Николая Гусака поднялись на Эльбрус. Группа остановилась в полуразрушенном «Приюте одиннадцати». 13 февраля в сложнейших погодных условиях воины-альпинисты штурмовали западную вершину Эльбруса и выполнили задание командования. В записке, которую оставили альпинисты, говорилось: «Восхождение посвящено освобождению Кавказа от гитлеровцев и 25-й годовщине нашей славной Красной армии. Группа по приказу командования Закфронта сняла немецко-фашистские вымпелы и установила наш красный флаг СССР». 17 февраля флаг государства был установлен и на восточном пике Эльбруса. Этому событию был посвящен знаменитый памятник «Героям обороны Приэльбрусья», который находится на высоте 3800 метров. На его стелах - 219 имен героев Советского Союза. Фашисты были полностью разбиты в этом сражении. Символично, что памятник изготовлен на Луганском тепловозостроительном заводе и установлен луганскими альпинистами в 1987 году. В честь победы на Эльбрусе группа лыжников с флагами Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики и Знаменем Победы торжественно спустилась от станции Кругозор до поляны Азау. На мемориале в Терсколе, где захоронены воины, погибшие при обороне Эльбруса в 1942-1943 годах, состоялся памятный митинг. Казбек Коков обратился к участникам акции со словами: «1 января 1943 года началось контрнаступление от Эльхотовских ворот, с Курпских высот. Уже 11 января советские солдаты освободили Кабардино-Балкарию. Мы чтим память всех погибших в Великой Отечественной войне. Только из Кабардино-Балкарии было мобилизовано порядка 70 тысяч человек, 40 тысяч наших земляков не вернулись с войны. Пусть будет светлая память о них. Мы никогда не могли бы подумать, что, спустя 80 лет, мир опять заговорит о дивизиях «Эдельвейса», которые воевали на вершинах Эльбруса. Наши солдаты выбили тогда эту нечисть с нашей земли. Я уверен, и сегодня все вызовы запада, распространение идеологии фашизма, идеологии, где есть нация господ и нация рабов, никогда не пройдут. Наши сыны, наша страна всегда защитят своих детей от этой нечисти, от этой грязной идеологии. И любые попытки воссоздания каких-либо дивизий, эдельвейсов и так далее провалятся, мы абсолютно в этом уверены. И сегодня наши земляки с честью и достоинством выполняют свой мужской воинский долг. Они сражаются за нас, за наши будущие поколения. Мы одного только желаем: скорейшей победы и возвращения наших земляков в здравии на родную землю. Дети, будьте достойны своих своих старших, которые и сегодня показывают, как надо любить свою Родину, и тогда показали, как надо защищать свое Отечество. Успехов вам всем, мира, добра и благополучия». Акция состоялась в рамках трехдневного патриотического молодежного фестиваля, который в эти дни проходит в Приэльбрусье. Мероприятие проводит Министерство по делам молодежи КБР при поддержке Эльбрусского муниципального района, подразделения Минобороны РФ и Кавказ.РФ.