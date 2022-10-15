Глава КБР Казбек Коков принял участие в Международной специализированной выставке-форуме «Дорога 2022»

В преддверии Дня работников дорожного хозяйства в Казани проходит Международная специализированная выставка-форум «Дорога 2022» при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации. Форум собрал авторитетных международных экспертов и представителей дорожно-транспортного комплекса России, производителей строительных материалов и дорожно-строительной техники, представителей науки и бизнеса. Глава КБР Казбек Коков вместе с коллегами - главами российских регионов принял участие в пленарном заседании «Устойчивое развитие дорожного хозяйства» и заседании комиссии Госсовета Российской Федерации по направлению «Транспорт», сообщает пресс-служба Главы КБР. Президент РФ Владимир Путин направил участникам пленарного заседания приветственное слово, в котором отметил важную роль дорожной отрасли для повышения качества жизни людей, развития экономики страны и каждого региона. Глава государства дал высокую оценку работе дорожной отрасли. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в своем видеообращении обозначил перспективы дальнейшего развития сети российских дорог. Пятилетний план дорожной деятельности, разработанный по поручению Президента, включает несколько сотен мероприятий, общий объём его финансирования превышает 13 триллионов рублей, что позволит обновить более 100 тысяч километров дорог. Будут построены крупные транспортные артерии, которые соединят регионы от Санкт-Петербурга до Владивостока. Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, обращаясь к аудитории, отметил, что пятилетние планы будут разработаны и утверждены в каждом регионе, будут подписаны договоры с Росавтодором. Особый упор сделан на развитие муниципальных и региональных дорог. Марат Хуснуллин подчеркнул необходимость создания единой системы полноценного управления дорожным хозяйством и контроля качества. Участники мероприятия обсудили также вопросы функционирования дорожной отрасли в условиях санкций, развития опорной сети автомобильных дорог, реализацию стратегий и целевых программ, формирование дорожных фондов, кадрового потенциала и транспортного образования, автотуризма и дорожного сервиса. Главным достижением проделанной дорожниками работы было названо устойчивое снижение числа ДТП, в том числе со смертельным исходом. Тенденция сохраняется на фоне роста количества дорог и интенсивности движения. Данная тенденция в последние два года отмечается и в Кабардино-Балкарии. Марат Хуснуллин озвучил, что национальный проект «Безопасные качественные дороги» будет продолжен до 2035 года. Благодаря БКД, а также другим дорожным программам в Кабардино-Балкарии за три года было приведено в нормативное состояние порядка 600 километров дорог. На текущий год планировалось привести в нормативное состояние более 170 км региональных и местных автодорог, 134 погонных метра мостовых сооружений, установить порядка 70 км наружного освещения. Работы практически завершены, многие объекты реализованы досрочно. «Дорожное строительство является одним из приоритетных направлений развития экономики региона. В 2023 году на дорожные работы в нашей республике будет направлено 4,4 миллиарда рублей. По нацпроекту планируем привести в норматив более 70 км автодорог, отремонтировать 261 погонный метр автодорожных мостов и путепроводов, устроить не менее 30 км наружного освещения вдоль региональных автодорог. Кроме того, по федеральному проекту «Содействие развитию автомобильных дорог регионального и местного значения» планируем привести в норматив 23,8 км автодорог, а по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» - 18,6 км в 6 населенных пунктах. И обязательно продолжим ремонт улиц в наших малых городах», - прокомментировал Казбек Коков по итогам заседания. Фото: ТАСС.