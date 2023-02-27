Глава КБР Казбек Коков принял участие в церемонии передачи флага конкурса “Мастер года”

Глава КБР Казбек Коков сегодня в Майкопе вместе с министром просвещения России Сергеем Кравцовым и коллегами – руководителями соседних регионов - принял участие в церемонии передачи флага конкурса “Мастер года”.
Конкурс проводится с 2021 года, а эстафета передачи флага состоялась впервые. Казбек Коков выразил благодарность Правительству России и Министерству просвещения за возможность модернизации учреждений среднего профессионального образования. По профильному нацпроекту на базе колледжей республики открываются мастерские по востребованным специальностям.
Также сегодня участники церемонии обсудили вопросы участия регионов, в том числе Кабардино-Балкарии, в проекте “Профессионалитет” в части развития предпринимательства по востребованным направлениям, обучения специалистов для туркластера и сферы услуг. Уже в этом году колледжам на эти цели будут выделены гранты.
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