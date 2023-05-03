Глава КБР Казбек Коков принимает участие в первой Кавказской инвестиционной выставке на площадке «МинводыЭКСПО»

В состоявшемся сегодня торжественном открытии приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.
С приветственным словом выступил Юрий Чайка. Он отметил, что мероприятия выставки, которые проходят благодаря поддержке Правительства и при активном участии Минэкономразвития России, должны стать важными звеньями в расширении диалога между органами власти, финансовыми институтами и бизнес-сообществом, в том числе из дружественных стран мира.
Цель выставки – генерация новых идей, направленных на наращивание инвестиционного потенциала регионов Северного Кавказа.
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