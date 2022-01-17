Глава КБР Казбек Коков обратился к жителям республики в связи со 100-летием образования Кабардино-Балкарии

16 января исполнилось ровно 100 лет со дня образования Кабардино-Балкарской автономной области. В связи с этой знаменательной датой Казбек Коков обратился к жителям республики. Этой дате предшествовала другая. Декретом ВЦИК РСФСР от 1 сентября 1921 года Кабарда была провозглашена полномочным субъектом Российского государства со статусом автономной области. Спустя 4 месяца Балкария вышла из состава Горской республики, что и стало началом образования нашего региона. «Становление Кабардино-Балкарии в статусе автономного субъекта России стало важной вехой в исторических судьбах наших народов, их единении, открыло небывалые широкие перспективы для их экономического, социального и культурного развития, возможности для укрепления дружбы и братского сотрудничества с другими народами страны», - говорится в обращении Казбека Кокова. Для организации торжеств, приуроченных к столетию со дня образования республики, сформированы федеральный и республиканский оргкомитеты, утверждён план подготовки и празднования юбилея. Основные мероприятия пройдут в сентябре, в День государственности Кабардино-Балкарии. Это будут международные, федеральные и республиканские социально-культурные, научные проекты, форумы, концерты и многое другое, что продемонстрирует достижения республики, её историческое и культурное наследие. Основные торжества пройдут как в республике, так и в Москве. «Уверен, подготовка и празднование 100-летия образования республики послужат важным стимулом для дальнейшей консолидации нашего общества, придадут дополнительный импульс совместной работе по строительству современной и благополучной Кабардино-Балкарии», - говорится в обращении Казбека Кокова.