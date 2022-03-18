Глава КБР Казбек Коков поздравил жителей республики с восьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией

"Уважаемые друзья! Наша страна отмечает восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией. Это поистине историческое событие имеет огромное значение для нашей многонациональной страны, оно стало поворотной точкой в судьбе жителей Республики Крым и Севастополя. Искренне поздравляю Глав регионов Сергея Аксенова и Михаила Развожаева, жителей Крыма и всей нашей страны с этим знаменательным, судьбоносным Днем. Сегодня на полуострове созданы все условия для социально-экономического и культурного развития, реализуются невиданные по масштабам государственные программы, направленные на укрепление его экономического потенциала, совершенствование социальной, транспортной, инженерной, туристической инфраструктуры, повышение благосостояния и качества жизни людей. Самое главное - жители Крыма получили гарантированную возможность строить своё будущее, будущее своих детей в мирной созидательной атмосфере. К сожалению, этого нельзя сказать о населении Донбасса, которое тогда же, 8 лет назад, практически одновременно проголосовало за образование Донецкой и Луганской народных республик. Но все эти годы обе республики находились в блокаде, а их жители в полной мере испытали на себе зверства правящего режима Украины. За естественное желание жить на своей земле, говорить на своём языке, за любовь к своей культуре и традициям они подвергались планомерному уничтожению. Россия делала всё возможное, чтобы изменить положение дел, сложившееся на Донбассе, мирным политическим путем. Но убийства мирных жителей, издевательства над людьми, включая детей, женщин, стариков, не прекращались ни на один день. Более того, в последнее время Украина активно готовилась к проведению на Донбассе широкомасштабной военной операции. Трудно даже представить, чем это могло обернуться для населения народных республик и граничащих с ними регионов Российской Федерации. Стало очевидным, что за всем этим стоят США и НАТО, которые стремились превратить Украину в плацдарм для военной агрессии со всеми вытекающими из этого последствиями, угрожающими безопасности нашей страны. Именно необходимостью защитить Россию, наших людей, необходимостью прекратить геноцид в отношении населения Донбасса обусловлено решение Президента России Владимира Владимировича Путина о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Мы полностью поддерживаем действия Вооруженных Сил России по выполнению поставленных им задач. Наша армия сегодня защищает от неонацистов не только жителей Донбасса, но и мирных граждан Украины. Абсолютно уверен, что машина террора правящего режима Украины будет полностью ликвидирована", - написал Казбек Коков в своем телеграм-канале.