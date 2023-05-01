Глава КБР Казбек Коков поздравил жителей республики с Праздником Весны и Труда

"Этот светлый по-весеннему теплый праздник объединяет всех, кто любит свое дело и своим трудом вносит большой вклад в развитие нашей страны. Мы гордимся нашими замечательными тружениками, благодаря усердию, стараниям и целеустремлённости которых республика уверенно движется вперед. Появляются новые производства, строятся современная социальная инфраструктура, культурные и спортивные объекты. Обновляется и хорошеет облик наших городов и сел, улучшается качество жизни людей. Самые тёплые поздравления хочу адресовать нашим славным ветеранам труда, талантом и энергией которых создавалось всё, чем по праву гордится Кабардино-Балкария. Сегодня перед нами стоят ещё более масштабные и ответственные задачи. Предстоит реализовать важные проекты в промышленности, сельском хозяйстве, жилищном строительстве, туристической и социальной сфере. Мы стремимся по всем направлениям добиться наилучших результатов, которые определят жизнь нашей республики на многие годы вперед. Убеждён, в единстве и сплоченности, совместным созидательным трудом мы достигнем поставленных целей во имя благополучия и процветания родной Кабардино-Балкарии и нашего Отечества. От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия"- говорится в поздравлении.