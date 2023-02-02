Глава КБР Казбек Коков поздравил жителей республики с годовщиной победы в Сталинградской битве

Казбек Коков поздравил жителей Кабардино-Балкарии с годовщиной победы в Сталинградской битве, сообщает пресс-служба Главы КБР. «Сегодня мы отмечаем великую дату в истории нашего государства - 80-летие разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Это сражение является крупнейшим в Великой Отечественной войне. Бои длились с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Победа в Сталинградской битве имела огромное значение, став началом коренного перелома во Второй мировой войне. В те дни на рубежах Волги решалась судьба нашей страны и всего человечества. Не суждено было осуществиться планам фашистов и на Кавказе, который враг планировал превратить в сырьевую базу для продвижения вглубь страны. В результате успешного развития событий на Сталинградском направлении началась Северо-Кавказская наступательная операция. Уже 11 января Советская Армия освободила от немецко-фашистских захватчиков Кабардино-Балкарию, другие регионы юга страны. В легендарной битве под Сталинградом сражались сыны Кабардино-Балкарии. Многие пали смертью храбрых ради общей победы. Наши воины бились насмерть за каждую пядь земли, за каждый дом. Преданные сыны Отечества - они сражались за Родину, за мир для будущих поколений. Подвиг Красной армии, жителей Сталинграда - это беспримерный акт величайшего мужества, железной стойкости и героизма. Мы преклоняемся перед памятью героев Сталинградской битвы. Их подвиг всегда будет вдохновляющим примером, который объединяет и сплачивает многонациональный народ России», - говорится в тексте обращения.