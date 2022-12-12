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Глава КБР Казбек Коков поздравил жителей республики с Днём Конституции Российской Федерации

Глава КБР Казбек Коков поздравил жителей республики с Днём Конституции Российской Федерации

12.12.2022 | 09:08
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поздравил жителей с Днем Конституции России. Руководитель региона выразил уверенность, что достичь поставленных целей во имя благополучия и процветания республики и России в целом возможно, лишь объединив усилия и опираясь на фундаментальные основы и созидательный потенциал Конституции. Основной Закон, принятый на сложном переломном этапе развития современной России, сыграл важнейшую роль в сохранении суверенитета и территориальной целостности нашего государства, закрепил базовые принципы общественного и государственного устройства, провозгласил высшей ценностью права и свободы граждан, а единственным источником власти – народ, отмечено в поздравлении. Сегодня обновленная Конституция служит фундаментом всей правовой системы страны, гарантом ее стабильного развития, роста благосостояния и улучшения качества жизни людей. Наш долг – уважать и чтить Основной Закон, положения которого имеют общенациональное значение и касаются каждого гражданина, подчеркнул Казбек Коков.   https://t.me/vestikbr
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