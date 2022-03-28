Глава КБР Казбек Коков поздравил жителей республики с Днем возрождения балкарского народа

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поздравил жителей республики с Днем возрождения балкарского народа. "Уважаемые жители Кабардино-Балкарии! 28 марта исполняется 65-я годовщина восстановления государственности балкарского народа в составе единой Кабардино-Балкарии. Это событие стало торжеством исторической правды и справедливости и отмечается нами как праздник - День возрождения балкарского народа. После возвращения на историческую родину балкарский народ при активной поддержке всех жителей республики за сравнительно короткий период сумел вернуться к полноценной жизни. Прошедшие десятилетия ознаменованы его достижениями в социальном, культурном и экономическом развитии. Мы искренне радуемся и гордимся этими успехами. Сегодня балкарский народ с оптимизмом и верой в будущее вносит весомый вклад в развитие Кабардино-Балкарии и России. Уверен, вместе, в единстве и братской сплоченности мы преодолеем любые трудности, достигнем поставленных целей на благо родной республики и нашего Отечества. От всей души поздравляю жителей Кабардино-Балкарии с этим замечательным праздником, желаю всем крепкого здоровья, добра и благополучия" - говорится в поздравлении Казбека Кокова.