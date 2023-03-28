home
Главная
>
Новости
>
Глава КБР Казбек Коков поздравил жителей республики с Днем возрождения балкарского народа

Глава КБР Казбек Коков поздравил жителей республики с Днем возрождения балкарского народа

28.03.2023 | 08:58
"28 марта наша республика отмечает День возрождения балкарского народа. Эта поистине знаменательная дата олицетворяет собой торжество правды и справедливости. Балкарский народ, преодолев тяготы периода его незаконного отлучения от исторической родины, вернулся на родную землю, добился в последующие годы высоких достижений во всех сферах деятельности, в укреплении своего культурного, духовного и интеллектуального потенциала. Сегодня балкарский народ в крепком, нерушимом братстве и согласии со всеми народами нашей многонациональной республики вносит весомый вклад в строительство достойного будущего общего для всех нас дома - Кабардино-Балкарии и всей России. Вне всякого сомнения, вместе, в прочном единстве и сплоченности мы преодолеем любые трудности времени, решим все стоящие перед нами задачи во имя благополучия и процветания родной республики и нашего Отечества. От всей души поздравляю всех жителей Кабардино-Балкарии с праздником, желаю крепкого здоровья, добра, счастья и благополучия."- говорится в поздравлении.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных