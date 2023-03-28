Глава КБР Казбек Коков поздравил жителей республики с Днем возрождения балкарского народа

"28 марта наша республика отмечает День возрождения балкарского народа. Эта поистине знаменательная дата олицетворяет собой торжество правды и справедливости. Балкарский народ, преодолев тяготы периода его незаконного отлучения от исторической родины, вернулся на родную землю, добился в последующие годы высоких достижений во всех сферах деятельности, в укреплении своего культурного, духовного и интеллектуального потенциала.
Сегодня балкарский народ в крепком, нерушимом братстве и согласии со всеми народами нашей многонациональной республики вносит весомый вклад в строительство достойного будущего общего для всех нас дома - Кабардино-Балкарии и всей России.
Вне всякого сомнения, вместе, в прочном единстве и сплоченности мы преодолеем любые трудности времени, решим все стоящие перед нами задачи во имя благополучия и процветания родной республики и нашего Отечества.
От всей души поздравляю всех жителей Кабардино-Балкарии с праздником, желаю крепкого здоровья, добра, счастья и благополучия."- говорится в поздравлении.
https://t.me/vestikbr