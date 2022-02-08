Казбек Коков поздравил ученых Кабардино-Балкарии с Днем российской науки

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем российской науки! Наука была и остается одним из главных ресурсов развития страны, важной составляющей процветания государства. Сегодня высокий уровень развития фундаментальной и прикладной науки является важнейшим условием динамичного роста экономики, улучшения качества жизни людей. Кабардино-Балкария гордится своими учеными, талантливыми исследователями и новаторами. Ваши передовые разработки востребованы в разных областях, позволяют решать самые серьезные задачи в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и других отраслях, позволяют формировать эффективные инновационные системы. Важно, чтобы наши научные учреждения и ВУЗы и в дальнейшем работали в прочной связке с предприятиями реального сектора экономики, а исследования всегда предполагали практическое применение и отвечали запросам завтрашнего дня. Хочу выразить вам искреннюю благодарность за профессионализм, преданность делу, непрерывный творческий поиск и активную гражданскую позицию. Уверен, что потенциал научного сообщества республики и впредь будет служить на благо родной Кабардино-Балкарии и нашего Отечества. От всей души желаю вам новых достижений, успехов в осуществлении намеченных планов. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям", - говорится в поздравлении Главы республики.