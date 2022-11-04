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Глава КБР Казбек Коков поздравил жителей республики с Днем народного единства

Глава КБР Казбек Коков поздравил жителей республики с Днем народного единства

04.11.2022 | 09:07
"Уважаемые жители Кабардино-Балкарии! Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днем народного единства! Этот праздник символизирует незыблемость духовных и нравственных ценностей многонационального народа России, которые на протяжении веков служили самой прочной основой единства и суверенитета нашего государства. Это и искренняя любовь к Родине, уважение к своим предкам, стремление быть достойными их ратных подвигов и выдающихся свершений, преданными патриотами своей страны, готовность встать на ее защиту, трудиться ради укрепления ее силы и могущества, благополучия ее граждан. Сегодня перед лицом новых серьёзных вызовов эти ценности обретают еще бо́льший смысл и особую значимость. Наш долг – свято беречь и укреплять их, наше историческое, духовное наследие, традиции национального единения, патриотизма и гражданственности, ответственности за судьбу страны. Уверен, объединив наши усилия, действуя сплоченно и солидарно, мы преодолеем все трудности, вместе достигнем поставленных целей на благо родной Кабардино-Балкарии и нашего Отечества. Искренне желаю всем вам здоровья, добра и благополучия", - говорится в поздравлении Казбека Кокова.
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