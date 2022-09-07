Глава КБР Казбек Коков поздравил жителей Карачаево-Черкесской Республики со 100-летием государственности

«Уважаемые жители Карачаево-Черкесской Республики! Дорогие друзья! От имени жителей Кабардино-Балкарии, от себя лично сердечно поздравляю Главу республики Рашида Бориспиевича Темрезова и весь братский народ Карачаево-Черкесии со знаменательным юбилеем – 100-летием образования Карачаево-Черкесской Республики. Это событие стало важнейшей вехой в вашей истории, сыграло огромную роль в судьбе Карачаево-Черкесии, способствовало её социально-экономическому развитию, сохранению самобытных традиций, богатого культурного и духовного наследия проживающих в республике народов. Испытываемые вами чувства нам близки и понятны. Совсем скоро мы также будем торжественно праздновать 100-летие образования Кабардино-Балкарской Республики. Это ещё одно убедительное подтверждение общности исторических судеб наших народов. Прошедшее столетие ознаменовано яркими достижениями Карачаево-Черкесской Республики в экономическом, социальном и культурном развитии, повышением уровня благосостояния людей. Народ Карачаево-Черкесии по праву гордится ратными и трудовыми свершениями многих поколений предков, их вкладом в успехи и благополучие республики, в укрепление российской государственности. Сегодня благодаря созидательному труду жителей, продуманным управленческим решениям республика уверенно движется вперёд, добивается новых впечатляющих успехов. Не сомневаюсь, что опыт Главы региона Рашида Бориспиевича, его преданность делу будут способствовать еще многим достижениям республики. Убеждён, что любовь к родному краю, искреннее стремление внести свой вклад в его процветание, единство и согласие будут и впредь помогать вам в достижении поставленных целей на благо Карачаево-Черкесии и всей России. Испокон веков наши предки жили рядом, делили хлеб-соль, поддерживали друг друга в радости и горести. Наш долг – хранить и приумножать это великое наследие, крепить издревле сложившиеся добрососедские, поистине братские отношения. Уверен, совместными усилиями, укрепляя единство народов многонациональной России, силу и могущество нашего Отечества, мы сумеем обеспечить нашим народам достойное будущее. Ещё раз сердечно поздравляю всех жителей Карачаево-Черкесии с юбилеем образования республики, желаю мира, добра, новых достижений и процветания. С праздником, дорогие друзья!», - говорится в тексте поздравления Главы Кабардино-Балкарской Республики.