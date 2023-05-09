Глава КБР Казбек Коков поздравил жителей и ветеранов КБР с 78-й годовщиной Великой Победы

"Сердечно поздравляю вас с 78-й годовщиной Великой Победы! Победа в Великой Отечественной войне навеки вписана в мировую историю как триумф советского народа, который сокрушил злейшего и беспощадного врага, избавил человечество от фашистской нечисти. Наши отцы и деды показали всему миру невиданную силу духа, величайшее мужество и отвагу. Мы гордимся героическим вкладом жителей нашей республики в общую Победу. Свыше 60 тысяч сынов и дочерей Кабардино-Балкарии ушли на фронт, принимали участие в самых жестоких и решающих сражениях. Более 40 тысяч из них пали смертью храбрых в боях за Родину. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла Великая Отечественная война. Конечно же, огромной благодарности заслуживают наши неутомимые труженики тыла, ковавшие в заводских цехах оружие победы и снабжавшие фронт продовольствием. Самоотверженность, патриотизм, любовь к родному дому, к своей семье, к Отечеству – эти ценности объединяют наш народ и в нынешнее непростое время. Сегодня внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны, среди которых и верные сыны Кабардино-Балкарии, доблестно выполняют свой воинский долг в ходе специальной военной операции. Они сражаются за Россию, за её будущее. Убеждён, следуя вдохновляющему примеру поколения победителей, опираясь на непобедимую силу духа единого многонационального народа России, мы достойно ответим на любые вызовы, достигнем поставленных целей во имя нашего Отечества. Всем нашим защитникам желаю скорейшего возвращения домой в здравии и с победой! Мира и благополучия – всем жителям Кабардино-Балкарии. С праздником вас, дорогие земляки! С Днём Великой Победы!"- говорится в поздравлении.