Глава КБР Казбек Коков поздравил жителей Чеченской Республики со 100-летием государственности

«От всей души поздравляю Главу Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, весь братский чеченский народ со знаменательной датой - 100-летием образования республики и Днем гражданского согласия и единения. Сегодня этому празднику исполняется 20 лет. За этот сравнительно небольшой период чеченский народ благодаря своему трудолюбию и упорству сумел превратить родную республику в цветущий край, в один из наиболее динамично развивающихся регионов нашей страны, высокие достижения которого в экономической, социальной и культурной сферах несомненны. Конечно, все это стало возможным благодаря прочному фундаменту, заложенному первым Президентом Чеченской Республики, Героем России Ахмат-Хаджи Кадыровым, и политике, проводимой Главой республики, моим дорогим Братом Рамзаном Ахматовичем Кадыровым», - говорится в тексте поздравления. Казбек Коков пожелала жителям братской Чечни крепкого здоровья, добра, благополучия и процветания. «Дальнейших успехов в реализации всех намеченных планов на благо родной республики и нашего Отечества», - сказано в обращении.