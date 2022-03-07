home
Главная
>
Новости
>
Глава КБР Казбек Коков поздравил женщин республики с Международным женским днем

Глава КБР Казбек Коков поздравил женщин республики с Международным женским днем

07.03.2022 | 15:43
"Дорогие женщины Кабардино-Балкарии! Поздравляю вас с наступающим Международным женским днем! Этот день объединяет нас в стремлении выразить огромную благодарность женщине-матери, спутнице жизни, хранительнице домашнего очага. Благодаря вам мы становимся сильнее, стремимся к новым достижениям. Ваши поддержка, душевная теплота, забота о детях, умение создавать атмосферу уюта и гармонии – все это заслуживает самого высокого признания. При этом вы достигаете вершин в разных сферах деятельности. Мы искренне гордимся вашими выдающимися успехами во многих сферах, в том числе культуре, науке, спорте, педагогической, общественной деятельности. Особую признательность выражаю нашим женщинам-медикам. В тяжелейших условиях пандемии вы проявляете душевную щедрость и профессионализм, с честью выполняете свою благородную миссию по спасению человеческих жизней. Дорогие наши женщины! Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия и, конечно, женского счастья". - говорится в поздравлении Казбека Кокова.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных