Глава КБР Казбек Коков поздравил женщин республики с Международным женским днем

"Дорогие женщины Кабардино-Балкарии! Поздравляю вас с наступающим Международным женским днем! Этот день объединяет нас в стремлении выразить огромную благодарность женщине-матери, спутнице жизни, хранительнице домашнего очага. Благодаря вам мы становимся сильнее, стремимся к новым достижениям. Ваши поддержка, душевная теплота, забота о детях, умение создавать атмосферу уюта и гармонии – все это заслуживает самого высокого признания. При этом вы достигаете вершин в разных сферах деятельности. Мы искренне гордимся вашими выдающимися успехами во многих сферах, в том числе культуре, науке, спорте, педагогической, общественной деятельности. Особую признательность выражаю нашим женщинам-медикам. В тяжелейших условиях пандемии вы проявляете душевную щедрость и профессионализм, с честью выполняете свою благородную миссию по спасению человеческих жизней. Дорогие наши женщины! Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия и, конечно, женского счастья". - говорится в поздравлении Казбека Кокова.