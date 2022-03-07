Глава КБР Казбек Коков поздравил женщин республики с Международным женским днем

"Дорогие женщины Кабардино-Балкарии!
Поздравляю вас с наступающим Международным женским днем!
Этот день объединяет нас в стремлении выразить огромную благодарность женщине-матери, спутнице жизни, хранительнице домашнего очага.
Благодаря вам мы становимся сильнее, стремимся к новым достижениям.
Ваши поддержка, душевная теплота, забота о детях, умение создавать атмосферу уюта и гармонии – все это заслуживает самого высокого признания. При этом вы достигаете вершин в разных сферах деятельности. Мы искренне гордимся вашими выдающимися успехами во многих сферах, в том числе культуре, науке, спорте, педагогической, общественной деятельности.
Особую признательность выражаю нашим женщинам-медикам. В тяжелейших условиях пандемии вы проявляете душевную щедрость и профессионализм, с честью выполняете свою благородную миссию по спасению человеческих жизней.
Дорогие наши женщины! Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия и, конечно, женского счастья". - говорится в поздравлении Казбека Кокова.