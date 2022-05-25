Глава КБР Казбек Коков поздравил выпускников школ с последним звонком

Казбек Коков посетил школу станицы Солдатской в Прохладненском районе и поздравил ее выпускников с Последним звонком, сообщает пресс-служба Главы и Правительства КБР. В торжественном мероприятии приняли участие представители органов местного самоуправления муниципальных образований Прохладненского района, общественность, родители выпускников. «Каждый из вас найдет свою дорогу и станет достойным человеком и гражданином нашей страны», – обратился Казбек Коков к выпускникам. «Наша страна прилагает сегодня много усилий для самореализации молодежи. Уверен, вы найдете профессию, которая вам поможет двигаться в дальнейшем. Наши учителя выполняют благородную миссию, они не только дают знания, они формируют личность, за что им низкий поклон. Родителям хочу пожелать, чтобы видели счастье своих детей, чтобы гордились ими». В этом году школу станицы Солдатская окончили 19 выпускников 11-х классов и 56 выпускников 9-х классов. Первый класс в этом учебном году закончили 94 ученика. Школа построена в сентябре 2021 года в рамках национального проекта «Образование». Учреждение оснащено современной инфраструктурой: оборудованы учебные кабинеты и лаборатории по естественным наукам, актовый зал и библиотека, технический центр и помещения для кружковой деятельности, методические кабинеты, медицинский центр, зона коворкинга, комбинированная мастерская с различными станками, большой универсальный спортивный зал, тренерская и снарядная, школьная столовая. На пришкольной территории построены футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольные и баскетбольные площадки. В учреждении организован односменный режим занятий. Школьники получают дополнительное образование, занимаются в спортивных секциях, имеют возможность развивать творческие способности в тематических кружках, «Точке роста». Школа станицы Солдатской стала базовой площадкой для проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, районных конкурсов и спортивных соревнований.