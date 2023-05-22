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Глава КБР Казбек Коков поздравил выпускников республики с окончанием школы

Глава КБР Казбек Коков поздравил выпускников республики с окончанием школы

22.05.2023 | 11:34
«Для каждого из вас этот день радостный и немного грустный. Уверен, вы всегда будете с теплом вспоминать родную школу, своих учителей и наставников, которые заботились о вас, открывали мир знаний, старались воспитать вас образованными, добрыми, порядочными людьми, достойными гражданами страны. Впереди вас ждут выпускные экзамены, важный и ответственный выбор профессии. В современной России созданы самые широкие возможности для раскрытия и развития ваших талантов и способностей, для самореализации в различных сферах деятельности.» Глава региона пожелал выпускникам найти свое призвание, быть успешными и счастливыми.   https://t.me/vestikbr
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