Глава КБР Казбек Коков поздравил выпускников республики с окончанием школы

«Для каждого из вас этот день радостный и немного грустный. Уверен, вы всегда будете с теплом вспоминать родную школу, своих учителей и наставников, которые заботились о вас, открывали мир знаний, старались воспитать вас образованными, добрыми, порядочными людьми, достойными гражданами страны.
Впереди вас ждут выпускные экзамены, важный и ответственный выбор профессии. В современной России созданы самые широкие возможности для раскрытия и развития ваших талантов и способностей, для самореализации в различных сферах деятельности.»
Глава региона пожелал выпускникам найти свое призвание, быть успешными и счастливыми.
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