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Глава КБР Казбек Коков поздравил всех жителей КЧР с Днем возрождения карачаевского народа

Глава КБР Казбек Коков поздравил всех жителей КЧР с Днем возрождения карачаевского народа

03.05.2023 | 10:07
"Годы, проведенные вдали от родных очагов, не сломили дух карачаевского народа, который сумел выстоять, пройти через все тяготы и лишения, сохранить свою самобытность, культуру и традиции. Вернувшись на историческую родину, карачаевцы внесли значимый вклад в социальное, экономическое и культурное развитие своей республики и всей страны. Справедливость восторжествовала. Карачаевский народ был и остается неотъемлемой частью многонационального народа России, чья сила во все времена – в единстве. Желаю братской республике процветания, каждому ее жителю - крепкого здоровья, добра и благополучия,"- говорится в поздравлении.   https://t.me/vestikbr
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