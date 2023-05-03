Глава КБР Казбек Коков поздравил всех жителей КЧР с Днем возрождения карачаевского народа

"Годы, проведенные вдали от родных очагов, не сломили дух карачаевского народа, который сумел выстоять, пройти через все тяготы и лишения, сохранить свою самобытность, культуру и традиции.
Вернувшись на историческую родину, карачаевцы внесли значимый вклад в социальное, экономическое и культурное развитие своей республики и всей страны.
Справедливость восторжествовала. Карачаевский народ был и остается неотъемлемой частью многонационального народа России, чья сила во все времена – в единстве.
Желаю братской республике процветания, каждому ее жителю - крепкого здоровья, добра и благополучия,"- говорится в поздравлении.
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