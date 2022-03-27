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Казбек Коков поздравил военнослужащих, сотрудников и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником

Казбек Коков поздравил военнослужащих, сотрудников и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником

27.03.2022 | 11:03
Глава КБР Казбек Коков через свой телеграм-канал поздравил военнослужащих, сотрудников и ветеранов Управления Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике с профессиональным праздником. - Сегодня Росгвардия является одной из значимых структур в системе обеспечения правопорядка, защиты прав и интересов России, общества и граждан. Росгвардейцы выступают надежной опорой нашей страны, твердо стоят на страже суверенитета и целостности государства, находятся на переднем крае борьбы с терроризмом и экстремизмом, вносят весомый вклад в обеспечение безопасности людей. Продолжая славные традиции бойцов и командиров Внутренних войск и подразделений специального назначения, они действуют твердо, решительно и профессионально. Убедительным подтверждением тому служат стойкость и мужество, которые демонстрируют сотрудники Управления в ходе проводимой в эти дни специальной военной операции», - говорится в поздравлении Главы республики. - Мы искренне признательны и благодарны вам за самоотверженность, патриотизм и преданность своему долгу. Желаю вам крепкого здоровья, стойкости духа и успехов в ратном служении Отечеству.
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