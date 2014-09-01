Глава КБР Казбек Коков поздравил ветеранов и жителей республики с Днем Победы





Глава Кабардино-Балкарской Республики К.В.Коков поздравил ветеранов и жителей республики с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

«Дорогие ветераны! Сердечно поздравляю вас с Днём Победы! Прошло 76 лет, как закончилась Великая Отечественная война. Но чем дальше от нас то грозное, полное тягот и лишений время, тем отчётливее мы осознаем величие подвига нашего народа, отстоявшего независимость страны и спасшего мир от фашизма.

Мы всегда должны помнить, что именно Советский Союз сорвал кровавые и надменные планы нацистов. Наш священный долг – сохранить и передать следующим поколениям историческую правду о Великой Отечественной войне, о героизме, доблести и отваге наших отцов, дедов и прадедов, укреплять наше единство, традиции патриотизма и верного служения Отечеству.

В день Победы мы отдаем дань бесконечного признания великому, жертвенному подвигу советского народа, проявившего невиданное мужество, сплоченность, достоинство и силу духа, гордимся тем, что достойный вклад в разгром ненавистного врага внесли жители Кабардино-Балкарии. Этот праздничный день в нашей стране называют «радостью со слезами на глазах». Миллионы фронтовиков не увидели, не дождались Победы. Из 60 тысяч наших земляков, ушедших на войну, две трети не вернулись с полей сражений. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто отдал свои жизни за свободу родной Отчизны, за счастье будущих поколений! Сегодня мы вспоминаем и всех тех, кто, не покладая рук, день и ночь трудился в тылу, снабжая фронт боеприпасами, техникой, продовольствием.

Низкий земной поклон вам, дорогие наши ветераны! В наших сердцах есть и всегда будет место для великой благодарности за ваш ратный и трудовой подвиг.

Одним из ярких подтверждений этому служит народный марш «Бессмертного полка» – марш нашей благодарной памяти и неразрывной, живой связи между поколениями.

Верю, что День Победы навсегда останется для нас незыблемым нравственным ориентиром, по которому мы и впредь будем сверять наши дела и поступки, мощным стимулом для активного созидания во славу сильной и процветающей России. От всей души желаю ветеранам войны и тыла, всем жителям Кабардино-Балкарии крепкого здоровья, мира, добра и благополучия.

С праздником вас, дорогие земляки! С Днём Великой Победы!» — говорилось в обращении главы республики.