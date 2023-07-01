Глава КБР Казбек Коков поздравил ветеранов боевых действий с профессиональным праздником

В России отмечается памятная дата - День ветеранов боевых действий. "Мы всегда помним богатую историю воинской славы нашего государства, тех, кто в разное время с оружием в руках с честью, мужественно защищал безопасность и суверенитет нашего Отечества, доблестно сражался с внешними и внутренними врагами. Имена павших при исполнении воинского и служебного долга навсегда останутся в наших сердцах. И сегодня военнослужащие, сотрудники силовых ведомств, бойцы - добровольцы, продолжая славные традиции предшественников, самоотверженно, рискуя своими жизнями, отстаивают интересы Родины, будущее России и её многонационального народа. Искренне желаю всем ветеранам боевых действий, многие из которых в строю и сегодня, крепкого здоровья, сил и всего самого доброго",- говорится в поздравлении.