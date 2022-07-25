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Глава КБР Казбек Коков поздравил сотрудников органов следствия

Глава КБР Казбек Коков поздравил сотрудников органов следствия

25.07.2022 | 09:52
На портале Главы и Правительства Кабардино-Балкарии опубликовано поздравление Казбека Кокова с Днем сотрудников органов следствия. «Ежегодно 25 июля в нашей стране отмечается День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Представители этой профессии ответственно, с полной самоотдачей исполняют свой служебный долг по защите верховенства закона, интересов России и ее граждан, вносят неоценимый вклад в борьбу с преступностью, экстремизмом, коррупцией», - говорится в тексте поздравления Главы республики. - Особые слова благодарности - ветеранам следствия, посвятившим всю свою жизнь столь важному делу, передающим сегодня все свои огромные знания и опыт младшим товарищам. Искренне поздравляю всех сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником! Желаю вам крепкого здоровья, добра и успехов в службе на благо родной республики и нашего Отечества».
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